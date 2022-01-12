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Giriş Tarihi: 12.1.2022 16:14

Kilis'te çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı

AA
Kilis’te çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı

Kilis'te düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan aranan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 119 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 belgesiz kurusıkı tabanca, silahlara ait fişekler ile çok miktarda çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Öte yandan, aramada bulunan üretimi yasak olan 8 köpek, muhafaza altına alınarak belediye hayvan barınağına teslim edildi. Her bir köpek için sahibine 14 bin 982 lira idari para cezası kesildi.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

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Kilis'te çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı
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