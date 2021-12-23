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Giriş Tarihi: 23.12.2021 13:47 Son Güncelleme: 23.12.2021 14:36

Kilis'te dehşete düşüren olay! Üvey anneden 5 yaşındaki çocuğa işkence!

İBRAHİM GÜNEŞ
Kilis’te dehşete düşüren olay! Üvey anneden 5 yaşındaki çocuğa işkence!

Kilis’te 5 yaşındaki üvey kızını darp ederek, vücudunun çeşitli yerlerini ısıtılmış şiş ile yakan üvey anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilis'te 5 yaşındaki kız çocuğu üvey annesi tarafından kızgın şiş ile dağlandı. Eşinin eski eşinden olan çocuğa işkence eden üvey anne tutuklandı.

Kilis merkezde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: Suriye vatandaşı 41 yaşındaki Z.M, eve geldiğinde eski eşinden olan 5 yaşındaki kızının ağladığını görünce sorduğunda üvey annesinin işken yaptığını öğrendi. Babası tarafından hastanede kaldırılan Lara Muhammed tedavi altına alınırken, üvey anne polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette sorgulanan Safa Dur (35), üvey kızını zaman zaman darp ettiğini itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Safa Dur, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanıktan şikayetçi olan Z.M, kızına işkence yapan eşinden boşanacağını söyledi.

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Kilis'te dehşete düşüren olay! Üvey anneden 5 yaşındaki çocuğa işkence!
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