Kilis’te dehşete düşüren olay! Üvey anneden 5 yaşındaki çocuğa işkence!

Kilis'te 5 yaşındaki kız çocuğu üvey annesi tarafından kızgın şiş ile dağlandı. Eşinin eski eşinden olan çocuğa işkence eden üvey anne tutuklandı.

Kilis merkezde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: Suriye vatandaşı 41 yaşındaki Z.M, eve geldiğinde eski eşinden olan 5 yaşındaki kızının ağladığını görünce sorduğunda üvey annesinin işken yaptığını öğrendi. Babası tarafından hastanede kaldırılan Lara Muhammed tedavi altına alınırken, üvey anne polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette sorgulanan Safa Dur (35), üvey kızını zaman zaman darp ettiğini itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Safa Dur, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanıktan şikayetçi olan Z.M, kızına işkence yapan eşinden boşanacağını söyledi.