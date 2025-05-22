Eski muhtar yol kenarında ölü bulunmuştu: Katili Antalya’da yakalandı!

10 Ekim 2023 tarihinde Musabeyli ilçesinşn Yastıca Köyü'nde yaşanan kasten öldürme olayının faillerinden biri olan ve 19 aydır firari durumda bulunan M.A. isimli zanlı, Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Antalya ve Kilis İl Jandarma Komutanlıkları ile adli makamların koordineli çalışması sonucunda, Antalya'nın Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi'nde 20 Mayıs 2025 Salı günü gerçekleştirilen müşterek operasyonda M.A., JASAT ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDI VE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan zanlı, Antalya'da sevk edildiği adli makamlarca ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak aynı gün Döşemealtı Cezaevi'ne gönderildi.

JANDARMA'DAN KARARLILIK MESAJI

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç oranlarını azaltmak ve aranan şahısları adalete teslim etmek amacıyla tüm birimlerle çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada, "Kurallara uyan vatandaşlara güven, suç işleyenlere korku vermeye devam edeceğiz" denildi.