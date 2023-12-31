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Giriş Tarihi: 31.12.2023 06:16

Kilis'te gece yarısı korkunç cinayet! Kurşun yağdırdılar

Kilis’te park halindeki araca yapılan silahlı saldırıda araç sürücüsü ölürken, yolcu olarak bulunan bir kişi ise ağır yaralandı. Saldırı sonrası panik anları ise vatandaş kamerasına yansıdı.

İHA
Kilis’te gece yarısı korkunç cinayet! Kurşun yağdırdılar
Olay saat 01.15 sıralarında Atatürk Mahallesi Şehit Ahmet Uğur Edeoğlu Sokak'ta meydana geldi. 79 AAD 770 plakalı park halindeki otomobile tabancayla ateş edilmesi sonucu araçta bulunan sürücü Ali İhsan Yitmez ölürken, yolcu olarak bulunan A.B. ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerce Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ali İhsan Yitmez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, A.B'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırı anı çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaralanan A.B. ve Ali İhsan Yitmez'in kurşunların hedefi olarak yere düştüğü görüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri saldırıyı yapan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kilis'te gece yarısı korkunç cinayet! Kurşun yağdırdılar
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