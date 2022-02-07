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Giriş Tarihi: 7.2.2022 06:12

Kilis'te gece yarısı korkutan yangın

İHA
Kilis’te gece yarısı korkutan yangın

Kilis Valiliği bitişiğindeki binada çıkan yangın itfaiyenin etkin mücadelesi sonucu çevreye sıçramadan 1 saatte kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tekye Mahallesi Fakı Ali Çıkmazında bulunan Kilis Valiliğinin bitişiğindeki bir kullanılmayan binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine gönderildi. Sokakların dar olması nedeniyle itfaiye ekipleri, Valilik otoparkından yoğun bir şekilde yangına müdahale etti. 1 saat süren etkin müdahale sonucu yangın Kilis Valiliği ile çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Yanan evde kimsenin ikamet etmediği öğrenildi.

Tekye Mahallesi Muhtarı Mehmet Faruk Erdinç, Vatandaşların bilgi vermesi üzerine durumu 112 çağrı merkezine bildirdiklerini ifade ederek, "Polis, itfaiye ile sağlık ekipleri geldi. Yangına müdahale ediliyor. Kullanılmayan eski bir bina yanan yer" dedi.

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Kilis'te gece yarısı korkutan yangın
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