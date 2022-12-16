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Giriş Tarihi: 16.12.2022 15:54 Son Güncelleme: 16.12.2022 16:28

Kilis’te göçük altında kalan 2 işçi öldü

Kilis’te su kanalı kazısında meydana gelen göçüğün altında kalan 2 işçi öldü. Yaralı olarak kurtarılan işçiler kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İBRAHİM GÜNEŞ
Kilis’te göçük altında kalan 2 işçi öldü

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Geçitboyu köyünde su kanalı kazısında meydana gelen göçük nedeniyle Hasan Çelik ile Bayram Yıldız isimli işçiler toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma arama kurtarma ekibi sevk edilirken, toprak altında kalan işçilere yapılan çalışmalar sonucunda çıkarıldı.

Yaralı olarak kurtarılan işçiler kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi de olay yerine gelerek arama kurtarma çalışmalarını takip etti.

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Kilis’te göçük altında kalan 2 işçi öldü
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