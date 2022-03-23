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Giriş Tarihi: 23.3.2022 15:56

Kilis'te, hemşire eşini öldüren polis tutuklandı

DHA
Kilis’te, hemşire eşini öldüren polis tutuklandı

KİLİS'te hemşire eşi Fatma Solak'ı tabancayla ateş açıp öldüren, eşinin yanındaki arkadaşını da yaralayan polis memuru Hasan Solak tutuklandı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Solak, dün sabah saatlerinde 3 çocuk annesi hemşire eşi Fatma Solak ile görev yaptığı Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında tartıştı. Ailevi nedenlerden dolayı çıktığı belirtilen tartışmada polis memuru Solak, üzerindeki beylik tabancasıyla eşi Fatma Solak'a ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar Solak ile yanındaki hemşire arkadaşı S.Ç.'ye isabet etti.

GÖREV YAPTIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

İhbarla gelen ambulansla, görev yaptığı hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan Fatma Solak, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Seken kurşunla yaralanan ve tedavisi yapılan S.Ç.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından kaçan ve kısa sürede yakalanan polis memuru Hasan Solak ise İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Hasan Solak, 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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Kilis'te, hemşire eşini öldüren polis tutuklandı
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