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Giriş Tarihi: 5.1.2023 18:22 Son Güncelleme: 5.1.2023 18:25

Kilis'teki kadın cinayetinde yeni gelişme

Kilis’te boşanmak istediği eşini silahla öldüren koca, tutuklandı. Talihsiz kadın ise toprağa verildi.

İBRAHİM GÜNEŞ
Kilis’teki kadın cinayetinde yeni gelişme

Şehit Sakıp Mahallesi Zekeriya Korkmaz Bulvarı'nda kendisinden boşanmak isteyen aynı ülkenin vatandaşı Nehid Şemiyi dün tabancayla öldüren Suriye uyruklu Dibo Muhammed Halil ve aracıyla zanlıyı olay yerine getirdiği iddiasıyla gözaltına alınan A.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen koca çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nehid Şemiyi cenazesi, öğle namazına müteakip Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilis Asri Mezarlığında toprağa verildi.

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Kilis'teki kadın cinayetinde yeni gelişme
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