Kilis’te konut sevinci

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 11 ilde 101 bin 254 hak sahibi konutlarına kavuştu. Depremden etkilenen illerden Kilis'te ise yatay ve yöresel mimariye göre tasarlanan bin 920 konut teslim edilirken, 2 bin 686 konutun ise inşası sürüyor. Radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle zemin+3 ve zemin+4'ü geçmeyecek şekilde depreme dirençli binalar inşa ediliyor.

"HER BİR ANNE BİZE CUMHURBAŞKANIMIZIN EMANETİ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kilis'te TOKİ'nin inşa ettiği konutlarla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Hak sahiplerinden Hüsne Birşenk'in "Evladımız bıraksa Cumhurbaşkanı bizi bırakmıyor" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Hüsne teyzemiz gibi her bir annemiz bize Cumhurbaşkanımızın emaneti. Onun verdiği sözü yere düşürmeyeceğiz. En son anahtar teslim edilinceye kadar hiçbir depremzede kardeşimizin elini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

"SİYASET DEĞİL, İŞ YAPMIŞLAR"

Hak sahiplerinden Zekeriya Samancı, evinin anahtarını teslim aldığında çok heyecanlandığını şöyle anlattı: Evleri gördük. Ne kadar tez zamanda yapılmış? Aklım durdu. Şimdi yeni evlerimizde oturuyoruz. Çok rahat uyuyoruz. İnan ki şimdi bana 'sana memleketin ortasında villa vereceğiz' deseler gitmem. İlk başta inanamamıştım ama şimdi bütün depremzedelere tavsiye ediyorum. Buyursunlar, gelsinler, korkmasınlar. Rüyamızda görseydik inanamazdık ama hayal ettiğimiz gibi gerçek oldu. Allah devleti başımızdan eksik etmesin. Siyaset yapmamışlar, iş yapmışlar Evelallah TOKİ'ye güveniyoruz. Helal olsun, bu TOKİ neymiş böyle?

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİ BIRAKMIYOR"

Hak sahibi Hüsne Birşenk ise kendisine ev çıkacağını kalpten hissettiğini anlattı: Namazımı kıldım, oğlum Şahin'e 'Kalbimi söyleyeyim sana, bana konut çıkacak' dedim. 'Yapma anne ya' dedi. 'Ben söylemiyorum kalbim söylüyor bunu' dedim. Sonra oğlum 'konut çıktı' diye bana telefon etti. 'Çok şükür Allah'ım' dedim. Böyle temiz ev, yatak, ortam görmedim. Ömrümün sonunda cenneti yaşattılar bana. Evelallah Cumhurbaşkanımız yapar diyordum. Yetimine, engellisine sahip çıkıyor. O bizleri hiç bırakmıyor. Evladımız bıraksa Cumhurbaşkanı bırakmıyor bizi biliyor musun? Ben önce Allah'a sonra Cumhurbaşkanı'na, sonra buradaki işçilere güveniyordum. Zamanından önce yaptılar, erken yerleştirdiler, elimizden tuttular.

"HÜKÜMET DÜNYALARI VERDİ ZANNETTİK"

Bir diğer hak sahibi Perihan Özuçtu ise evin anahtarını teslim aldıklarında bayram havası yaşadıklarını ifade ederek, "Hükümet bana ev verdi ama dünyaları verdi zannettik. Bir yıl içerisinde evime taşındım. Çok büyük felaket yaşandı. Biz tek değildik ama hepimizle ilgilendiler" şeklinde konuştu. Ömer Gündoğdu ise "Devlet olduğu için biz varız. Evimde rahat uyuyorum. Mutluyum, huzurluyum. Devletimiz sağ olsun, çalışıyorlar. Bizler için çalışmaya devam ediyorlar. Gurur duyuyoruz" dedi.