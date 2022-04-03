Kilis’te korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Suriye uyruklu Saad Eddin Akraa (50) idaresindeki otomobil, Kilis-Gaziantep kara yolu Şehitler Çeşmesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Akraa ile otomobilde bulunan Abdulkadir Belkeş (37) ve Abdulkerim Akraa (20) yaralandı.
İTFAİYE VE ACİL SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR
Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.