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Giriş Tarihi: 3.4.2022 18:37

Kilis'te korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

AA
Kilis’te korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Kilis'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Suriye uyruklu Saad Eddin Akraa (50) idaresindeki otomobil, Kilis-Gaziantep kara yolu Şehitler Çeşmesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Akraa ile otomobilde bulunan Abdulkadir Belkeş (37) ve Abdulkerim Akraa (20) yaralandı.

İTFAİYE VE ACİL SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR

Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kilis'te korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var
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