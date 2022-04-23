Kilis’te korkunç kaza: Sulama kanalına düşen araçta 4 kişi boğuldu

Elbeyli ilçesine bağlı Kalbursaat Mahallesi'nde akşamüstü meydana gelen kazada, Tuncay Güngör (51) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, sulama kanalına giren araç ve içerisindekileri çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Tuncay Güngör, Hedik Güngör (43), Dilan Güngör (20), Suna Nur Güngör'ün (9) boğularak yaşamını yitirdiği, Zekiye Algan (44), Gülistan Akbaş (21) ve 1 yaşındaki İbrahim Akbaş'ın ise yaralandığını belirlendi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.