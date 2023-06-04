Kilis’te otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Kilis-Gaziantep karayolu Oylum Kavşağı'nda meydana geldi. Mustafa Ç. yönetimindeki 34 PD 9839 plakalı otomobil önünde giden İzzettin Özyağlı idaresindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrularak devrilirken, sürücü İzzettin Özyağlı, eşi Meral Özyağlı ile çocukları Sakine ve Emir Özyağlı yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meral Özyağlı hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İzzettin Özyağlı ile çocukları Sakine ve Emir'in tedavileri devam ediyor.