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Giriş Tarihi: 5.3.2022 10:54 Son Güncelleme: 5.3.2022 11:10

Kilis’te suç örgütüne operasyon

İBRAHİM GÜNEŞ
Kilis’te suç örgütüne operasyon

Kilis’teki organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 22 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce tespit edilen 15 eylem ile ilgili olarak 5'i cezaevinde tutuklu bulunan 25 şüpheli hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Örgüte Üye Olmak", "Örgüt Adına Suç İşlemek", "Örgüt Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Kasten Yaralama", "Kumar oynatma" ve "Tefecilik" suçlarından operasyon düzenlendi.

Organize suç örgütünün çökertilmesi amacıyla 26 ayrı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 50 adet tabanca fişeği, 2 adet yivsiz av tüfeği, 3 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kılıç, 1 adet sallama bıçak, 12,92 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerini ardından adli makamlara sevk edilen sanıklardan H.N, Z.B, R.Ö, M.Ö, Ö.G, H.S, M.C, M.A, Ş.G, R.Y, D.Ö isimli 11 şahıs Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı. C.A, A.K, A.A, S.A, M.A, H.S, C.D.K, M.Y, M.G, M.P, M.Y isimli 11 şahıs ise sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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Kilis’te suç örgütüne operasyon
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