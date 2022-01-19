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Giriş Tarihi: 19.1.2022 13:58 Son Güncelleme: 19.1.2022 14:01

Kilis’te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı

İBRAHİM GÜNEŞ
Kilis’te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı

Kilis ve Gaziantep’te polisin eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan geniş kapsamlı çalışmanın ardından Kilis'te 8 adrese, Gaziantep'te de 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 166,94 gram metamfetamin maddesi, 7,45 gram esrar, 2 adet extacy, 5 adet captagon, 2.48 gram captagon tozu ve 4 adet ruhsatsız tabanca 2 av tüfek ve 251 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, H.H., H.A.,M.H.S., A.E., Ö.U.Ç.,H.D. ve M.K. adliyeye geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildi.

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Kilis’te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı
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