Kilis’te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan geniş kapsamlı çalışmanın ardından Kilis'te 8 adrese, Gaziantep'te de 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 166,94 gram metamfetamin maddesi, 7,45 gram esrar, 2 adet extacy, 5 adet captagon, 2.48 gram captagon tozu ve 4 adet ruhsatsız tabanca 2 av tüfek ve 251 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, H.H., H.A.,M.H.S., A.E., Ö.U.Ç.,H.D. ve M.K. adliyeye geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildi.