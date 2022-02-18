Haberler Yaşam Haberleri Kilis'te uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama
Giriş Tarihi: 18.2.2022 09:01

Kilis'te uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

DHA
Kilis’te uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

Alınan bilgiye göre Kilis'te polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri tespit edip, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 84,28 gram sentetik uyuşturucu, 135 gram esrar, 31 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.F., M.H., S.K., M.Y. ve İ.H.D. 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan tutuklanırken, Ü.Y. ve A.M.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Rusya-Ukrayna krizi: Savaş çanları çalıyor:3’lü ittifak kuruldu!
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi! Elektrik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu: Elektrik faturalarında ne kadar indirim olacak?
Ünlü komedyen Ata Demirer'den büyük değişim! Son halini görenler hayrete düştü
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurmuştu! 4 milyon haneye doğal gaz desteği başvuruları bugün başlıyor
Huzur bozan psikopat Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’i yine tehdit etti
İngiltere, Rusya'nın olası Ukrayna'yı işgal planını yayımladı! İlk aşamada hedef başkent Kiev
Son dakika: Fenerbahçe avantajı rakibine verdi! Kanarya evinde Slavia Prag'a mağlup oldu..
Uykuda dijital soygun! İnanılmaz dolandırıcılık olayı
Son dakika: 17 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Kilis'te uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA