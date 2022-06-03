Haberler Yaşam Haberleri Kilis’te yangın 2 can aldı! Anne eczaneye gitti, çocuklar evde yandı
Giriş Tarihi: 3.6.2022 13:36 Son Güncelleme: 3.6.2022 13:43

Kilis’te yangın 2 can aldı! Anne eczaneye gitti, çocuklar evde yandı

İBRAHİM GÜNEŞ
Kilis’te yangın 2 can aldı! Anne eczaneye gitti, çocuklar evde yandı

Kilis’te çıkan yangında, evlerinin kapısı kilitli olduğu için dışarı çıkamayan 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Aşıt mahallesi Maarif Sokakta bulunan 5 katlı Akanlar apartmanının 2. Katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Anne ve babanın evde olmadığı, daire kapısının da kilitli olması nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklar balkona çıkarak yardım istedi.

Çocukların çığlıklarını duyan komşular kapıyı açamayınca durumu itfaiyeye haber verdi. Bu sırada çağrılan çilingirin kapıyı açması üzerine içeri girmeye çalışan vatandaşlar yoğun alev ve duman nedeniyle başarılı olamazken yangına müdahale eden itfaiye ekipleri balkona çıkan Mustafa El Abo (7) ve Nur Abo'nun (5) yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yangına müdahale ederken elleri ve yüzlerinden yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alınırken, çocukların babası Cemal Abo'nun bir fabrikada işçi olarak çalıştığı, anne Emine İmar Abo'nun ise, evin kapısını kilitleyip ilaç almak için eczaneye gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kilis’te yangın 2 can aldı! Anne eczaneye gitti, çocuklar evde yandı
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