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Giriş Tarihi: 7.7.2022 16:12 Son Güncelleme: 7.7.2022 16:21

Kilit kavşakta araç kuyruğu oluştu

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili öncesinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kilit kavşakta araç kuyruğu oluştu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıkarken, 'kilit kavşak' olarak bilinen 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası Kırıkkale'de araç yoğunluğu oluştu. Özellikle Ankara-Kırıkkale kara yolunun kent girişi bölgesinde sabah saatlerinden itibaren araç yoğunluğu arttı.

Öğle saatlerine doğru yoğunluk daha da artarken uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda zaman zaman kazalar da meydana geldi. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için kara yolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı. Ayrıca, ekip araçlarının üzerindeki tabelada elektronik yazıyla sürücülerin emniyet şeridi ihlali yapmamaları ve şerit ihlalinin cezasının bin 823 Türk lirası olduğunu belirten yazıyla sürücüleri uyarıyor.

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Kilit kavşakta araç kuyruğu oluştu
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