Kilit kavşakta araç kuyruğu oluştu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıkarken, 'kilit kavşak' olarak bilinen 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası Kırıkkale'de araç yoğunluğu oluştu. Özellikle Ankara-Kırıkkale kara yolunun kent girişi bölgesinde sabah saatlerinden itibaren araç yoğunluğu arttı.

Öğle saatlerine doğru yoğunluk daha da artarken uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda zaman zaman kazalar da meydana geldi. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için kara yolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı. Ayrıca, ekip araçlarının üzerindeki tabelada elektronik yazıyla sürücülerin emniyet şeridi ihlali yapmamaları ve şerit ihlalinin cezasının bin 823 Türk lirası olduğunu belirten yazıyla sürücüleri uyarıyor.