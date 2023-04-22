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Giriş Tarihi: 22.4.2023 22:47 Son Güncelleme: 22.4.2023 22:47

Kılıt Kavşak'ta dönüş yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde vatandaşların memleketlerinden ve gittikleri tatil bölgelerinden dönüşe geçmesiyle 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kılıt Kavşak’ta dönüş yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde vatandaşların dönüşe başlamasıyla 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Özellikle Kırıkkale Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar saatte 40-50 kilometre hızla ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.Trafik yoğunluğunun yarın daha da artması bekleniyor.

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Kılıt Kavşak'ta dönüş yoğunluğu başladı
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