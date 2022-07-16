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Giriş Tarihi: 16.7.2022 18:40 Son Güncelleme: 16.7.2022 18:59

Kilit kavşakta kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçiren ve dönüş için yola çıkan tatilciler, Kırıkkale’de kilit kavşakta kilometrelerce trafik yoğunluğuna neden oldu.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kilit kavşakta kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan 'kilit kavşak'ta, Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
9 günlük Kurban Bayramı tatiline çıkanların bir kısmı, tatilinin bitmesine 1 gün kala dönüş yoluna geçti.

Dönüş yolculuğu nedeniyle 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı. Kentte, öğle saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, akşam saatlerinde arttı. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, yer yer hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kavşakları dönüşlere kapatarak trafiği hızlandırdı. Kentte, trafik yoğunluğunun yarın artarak devam etmesi bekleniyor.

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Kilit kavşakta kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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