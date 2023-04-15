’Kilit kavşakta’ trafik yoğunluğu

Okulların ara tatilinin başlamasıyla birlikte Ramazan Bayramını memleketlerinde ya da tatile yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar haftanın son iş günü mesai bitimiyle birlikte yollarda araç kuyrukları oluştu. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Türkiye'deki 43 şehrin geçiş noktasında yer alan Ankara-Kırıkkale yolunda okulların ara tatilini ve Ramazan Bayramı'nı birleştirmek isteyenler yoğunluk oluşturdu. Akşam saatlerinde başlayan trafik, gece saatlerinde daha da arttı, uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda zaman zaman kazalar da meydana geldi. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için kavşakların bazılarında önlemler aldı.