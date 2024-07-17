Kilo aldığı için bekledi: Gerçek hastanede ortaya çıktı!

Trabzon'da yaşayan 45 yaşındaki M.U. isimli kadın bir süredir yaşadığı karın ağrısı şikayetiyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'ne gitti. Hastanede yapılan tetkiklerde kadının rahminden başlayıp göğüs altına kadar uzanan bir kitle tespit edildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hasan Akyüz tarafından ameliyata alınan kadının rahmindeki 5 kilogramlık kitle çıkarıldı.
Uzman Dr. Akyüz, hastanın bir süredir kilo aldığını zannedip, muayene durumunu geciktirdiğini belirterek, "Hastamız bize başvurduğunda kilo aldığını , bu tür sorunlar yaşayabileceğini belirtti. Yaptığımız tetkiklerde ise karın içerisinde büyük bir kitle olduğunu gördük. Karın içinde yavaş büyüyen kitlelerin her zaman belirti vermeyebilir, sinsice büyüyebilir. Hastamız önce kilo aldığını düşünüp, muayeneyi geciktirmiş. Ameliyatla 5 kiloluk kitleyi çıkardık. Hastamız bir süre kontrolümüz altında kalacak. Özellikle kadınların şikayetleri olmasa bile belli aralıklarla 'kadın hastalıkları' yönünden mutlaka doktor muayenesine başvurmaları gerekir" dedi.