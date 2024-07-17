Kilo aldığı için bekledi: Gerçek hastanede ortaya çıktı!

Uzman Dr. Akyüz, hastanın bir süredir kilo aldığını zannedip, muayene durumunu geciktirdiğini belirterek, "Hastamız bize başvurduğunda kilo aldığını , bu tür sorunlar yaşayabileceğini belirtti. Yaptığımız tetkiklerde ise karın içerisinde büyük bir kitle olduğunu gördük. Karın içinde yavaş büyüyen kitlelerin her zaman belirti vermeyebilir, sinsice büyüyebilir. Hastamız önce kilo aldığını düşünüp, muayeneyi geciktirmiş. Ameliyatla 5 kiloluk kitleyi çıkardık. Hastamız bir süre kontrolümüz altında kalacak. Özellikle kadınların şikayetleri olmasa bile belli aralıklarla 'kadın hastalıkları' yönünden mutlaka doktor muayenesine başvurmaları gerekir" dedi.