‘Kilo almasın diye yavrumu aç uyutuyorum’

Esmahan (46) ve Hayrettin Aydoğdu (47) çifti 3 yıl önce üçüncü çocukları olan Ela Nur'u kucaklarına almanı mutluluğunu yaşadı. İlk 6 ay boyunca hiçbir sorun olmayan Ela Nur daha sonra başını tutamamaya başladı. Aile hastaneye başvururken, küçük Ela Nur'a da bazı testler yapıldı. Yapılan testler sonucunda Ela Nur'a 8 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Ela Nur'un yurtdışındaki tedavisinin yapılabilmesi için 3 ay önce valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Ancak bugüne kadar gereken paranın sadece yüzde 3'ü toplanabilmiş durumda. Ablalar Ceylan ve Elif Eylül ise kardeşlerinin kampanyası için gece gündüz çabalıyor.Çok zor zamanlardan geçtiklerini belirten anne Esmahan Aydoğdu, Ela Nur'un kilo almaması için aç yatırmak zorunda kaldığın söyledi. Anne Aydoğdu, "Siz hiç çocuğunuzu aç uyutmak zorunda kaldınız mı? Ben kaldım. Evladımın, candan ötemin iyileşmesi için son şansı olan tedavinin iki kriteri var. Birinci kriter olan yaş kriterini kızım çoktan aştı. Tek kriteri olan kilosuna ise 3 kilogramı kaldı. Bu nedenle kilo almaması için günde en fazla 2 bardak süt verebiliyorum. Bir anne olarak evladınızın peşinde ye kızım ye oğlum diye gezerken aklınıza biz gelelim olur mu? Siz istediğiniz şeyleri çocuklarına yedirebilirken ben yemesin, istemesin diye gözünün içine bakıyorum. Hayatımda kendim için kimseden bir lokma istemeyen ben bir anne olarak herkese yalvarıyorum. Ne olur sağlığınızın sadakasını evladıma verin" dedi.