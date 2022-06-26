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Giriş Tarihi: 26.6.2022 11:47 Son Güncelleme: 26.6.2022 11:51

Kilo vermek isterken ultra maraton koşucusu oldu

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kilo vermek isterken ultra maraton koşucusu oldu

Yaklaşık 5 yıl önce kilo vermek ve sigarayı bırakmak amacıyla koşuya başlayan 36 yaşındaki Salih Bulut, aradan geçen süre zarfında profesyonel bir ultra maraton koşucusu oldu. Son olarak İznik’te yapılan 160 km’lik mesafeyi 19 saatte tamamlayan Bulut, bir rekora da imza atmış oldu.

Aşırı kilosu nedeniyle sağlık problemleri yaşayan ve ardından kilo verme kararıyla koşmaya başlayan Sahil Bulut, koşarak hem kilolarından kurtuldu hem de 'Ultra Maraton' alanında bir koşucu oldu. Yaklaşık 4 yıldır sayısız yarışlara katılan ve çok sayıda madalya, kupa alarak büyük dereceler elde eden Bulut'un yeni hedefi ise Yunanistan'da yapılacak olan yarışmada derece elde etmek ve sonrasında ise 250 kilometreyi 24 saat içerisinde koşmak.

HEM KİLO VERDİ HEM DE KOŞUCU OLDU

Çevresindeki insanların kendisini 'Çılgın Kırıkkaleli' olarak tanıttığını ifade eden Bulut, eskiden 113 kilogram olduğunu ve bu kilolarından çok rahatsız olduğunu söyledi. Kilo vermekle birlikte sigarayı da bıraktığını söyleyen Bulut, "Diyet ve koşu yaparak ciddi anlamda kilo verdim. Daha ilk başlarda 99-100 kilogram iken Nevşehir'de ilk koşu yarışmasına katıldım ve 38 kilometre koşabildim ama orada çok zorlandım. Ben genelde 'Ultra Train' yani patikada, dağlarda, tepelerde engebeli arazilerde koşuyorum. Kapadokya'da düzenlenen bu yarışı 6 saatte çok geç bitirdim. Sonra yavaş yavaş kilo verdikçe, antrenman yaptıkça daha da hızlanmaya başladım."

KIRIKKALE'DEN DESTEK BEKLİYORUM

Resmi alanda değil, bireysel olarak koştuğunu söyleyen Bulut, bu konuda devlet yetkililerinin kendisine destek olması talebinde bulundu. Bulut, "En sıkıntılı olduğum alanda bu. Kırıkkale'den herhangi bir destek almıyorum. Genelde 100 kilometre ve üzerini koşuyorum
En son koştuğum yarış Bursa-İznik ultra idi. 160 kilometrelik mesafe koşusu akşam saat 18.00'de başladı, ertesi gün öğlen 13.45'te yarışı bitirerek bir rekora imza attım. Bu yarışları genelde özel şirketler düzenliyor, Türkiye Atletizm Federasyonu destek oluyor. Kırıkkale Büyük Anadoluspor kulübünün atletizm takımında lisanslı bir sporcuyum."



ANTRENMAN İÇİN ANKARA'YA GİDİP GELİYOR

"Bundan sonraki hedefim 24 saat içerisinde 250 kilometreyi tamamlamak. Ondan sonraki hedefim ise Yunanistan'da düzenlenecek olan yarışta derece elde etmek. Haftada 5 gün antrenman yapıyorum. Bu antrenmanlar genelde 135 kilometre ile 210 kilometreye varan antrenmanlar oluyor haftalık. Antrenman sürecinde genelde Ankara'ya gidip geliyorum. Karakeçili, Balışeyh, Elmadağ arasında koşuyorum. Bu sporu çocuklarıma alıştırmaya çalışıyorum. Gençlerimiz koşmuyorlarsa bile yürüsünler. Ben koşmalarını ya da yürümelerini tavsiye ederim" dedi.

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Kilo vermek isterken ultra maraton koşucusu oldu
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