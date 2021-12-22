’Kilo vermelisin’ diyen doktoru bıçaklamıştı! Saldırgan hakkında sıcak gelişme

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve uzun süredir ilaç kullandığı iddiaları üzerine Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen H.E., burada yer olmadığı gerekçesiyle, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. 21 günlük tedavinin ardından Diyarbakır'a getirilen ve yeniden adliyeye sevk edilen H.E., savcılıktaki ifadesi sonrası hastaneden verilen rapor dikkate alınarak serbest bırakıldı.