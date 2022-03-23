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Giriş Tarihi: 23.3.2022 23:30 Son Güncelleme: 23.3.2022 23:35

Kilolarca tütün, binlerce makaron ele geçirildi

ABBAS ÇAKAR
Kilolarca tütün, binlerce makaron ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, İzmit İlçesinde 4 iş yeri ve 8 ikamete düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda,  kaçak sigara sarma makineleri ve malzemeleri ile binlerce boş ve dolu makaronla birlikte 140 kilo tütün ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, almış olduğu duyum ve yapmış olduğu istihbarı çalışmalar sonucu, İzmit ilçesinde tespit edilen 4 farklı iş yeri ile 8 ayrı ikamete operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 285 bin boş, 32 bin dolu gümrük kaçağı makaron, 4 sigara sarma makinesi, 4 kompresör, 1 kompresör kurutucusu, 110 sökülmüş TAPDK bandrolü ve 140 kg açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen kıyılmış tütünler 4733 SKM kapsamında gerekli idari işlemler için İzmit İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

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Kilolarca tütün, binlerce makaron ele geçirildi
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