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Giriş Tarihi: 25.1.2023 13:13

Kilolarca uyuşturucuyla suçüstü yakalandılar

İstanbul Pendik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda dört kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Kilolarca uyuşturucuyla suçüstü yakalandılar

İstanbul Polisi; Pendik İlçesi'ne bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bir araca ve bir adrese uyuşturucu baskını yaptı. Üç kilo 566 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 586 gram Metamfetamin maddesi, 410 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 45 bin 895 lira nakit para, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan üç hassas terazi ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan sekiz cep telefonu ile 10 adet açılmamış ankesörlü telefon kartı ele geçirildi. Beş kişi gözaltına alındı.

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Kilolarca uyuşturucuyla suçüstü yakalandılar
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