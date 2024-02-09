Kilometre ayarı ile 10 milyonluk vurgun

İnternet üzerinden ikinci el araç satan vatandaşların yüksek kilometreli araçlarını normal fiyatından satın alanın çete eksper ve oto elektrikçiler ile anlaşıp vurgun planına başladı. İddiaya göre aldıkları araçları şebekeye dahil olan bir oto elektrikçi aracılığıyla kilometrelerini düşüren çete bu araçları tekrar satılık ilanına ekledi. Bu kez aldıklarından çok daha yüksek fiyata ilana koyan çete aracı almak isteyen vatandaşlara da güven vermek için eksper yaptırabilirsiniz dedi.
ANLAŞMALI EKSPER İLE GÜVEN VERDİLER
Aracı satın almak isteyen vatandaş eksper yaptırdığında da aracın kilometresi orijinal, diğer bütün parçalarında da boya ya da değişen yok diye rapor veriliyor. Anlaşmalı eksperden alınan bu rapora güvenen vatandaş araca istenen fiyatı verip satın alıyor.
25 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Artan şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Dolandırıcılık Büro, kilometre vurgununa karıştığı tespit edilen aralarında eksper çalışanı, oto elektrikçilerinde bulunduğu 25 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2'si kadın 25 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çete üyesi 2 kişinin de daha önceden farklı suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.