Kilometre ayarı ile 10 milyonluk vurgun

İnternet üzerinden ikinci el araç satan vatandaşların yüksek kilometreli araçlarını normal fiyatından satın alanın çete eksper ve oto elektrikçiler ile anlaşıp vurgun planına başladı. İddiaya göre aldıkları araçları şebekeye dahil olan bir oto elektrikçi aracılığıyla kilometrelerini düşüren çete bu araçları tekrar satılık ilanına ekledi. Bu kez aldıklarından çok daha yüksek fiyata ilana koyan çete aracı almak isteyen vatandaşlara da güven vermek için eksper yaptırabilirsiniz dedi.