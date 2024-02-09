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Giriş Tarihi: 9.2.2024 12:59 Son Güncelleme: 9.2.2024 13:07

Kilometre ayarı ile 10 milyonluk vurgun

İstanbul’da ikinci el araçların kilometrelerini anlaştıkları eksperler ile düşük gösterip toplamda 31 araçtan 10 milyon liralık araç vurgunu yaptığı öne sürülen 25 kişilik dolandırıcılık çetesi Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çökertildi. 2’si kadın 25 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kilometre ayarı ile 10 milyonluk vurgun

İnternet üzerinden ikinci el araç satan vatandaşların yüksek kilometreli araçlarını normal fiyatından satın alanın çete eksper ve oto elektrikçiler ile anlaşıp vurgun planına başladı. İddiaya göre aldıkları araçları şebekeye dahil olan bir oto elektrikçi aracılığıyla kilometrelerini düşüren çete bu araçları tekrar satılık ilanına ekledi. Bu kez aldıklarından çok daha yüksek fiyata ilana koyan çete aracı almak isteyen vatandaşlara da güven vermek için eksper yaptırabilirsiniz dedi.

ANLAŞMALI EKSPER İLE GÜVEN VERDİLER

Aracı satın almak isteyen vatandaş eksper yaptırdığında da aracın kilometresi orijinal, diğer bütün parçalarında da boya ya da değişen yok diye rapor veriliyor. Anlaşmalı eksperden alınan bu rapora güvenen vatandaş araca istenen fiyatı verip satın alıyor.

FARKLI EKSPERE GİDİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Aracını satın alan vatandaşlar başka bir ekspere götürdüğünde ise arabanın kilometresinin olduğundan çok yüksek olduğu ortaya çıktı. Hatta bazı araçların ağır hasar kaydı olduğu bile tespit edildi.

25 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Artan şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Dolandırıcılık Büro, kilometre vurgununa karıştığı tespit edilen aralarında eksper çalışanı, oto elektrikçilerinde bulunduğu 25 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2'si kadın 25 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çete üyesi 2 kişinin de daha önceden farklı suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.

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Kilometre ayarı ile 10 milyonluk vurgun
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