Kilometre ayarıyla vurguna operasyon

ikinci el araçların kilometrelerini anlaştıkları eksperler ile düşük gösterip 31 araçtan toplam 10 milyon lira vurgun yaptığı öne sürülen 25 kişilik dolandırıcılık çetesi çökertildi. İddiaya göre; internet üzerinden ikinci el araç satan vatandaşların yüksek kilometreli araçlarını normal fiyatından satın alan çete, eksper ve oto elektrikçiler ile anlaşıp kilometrelerini düşürdü. Bu araçları çok daha yüksek fiyattan satışa koydu. İlanlara da güven vermek için 'Eksper yaptırabilirsiniz' dedi. Aracı satın almak isteyen ve eksper yaptıran vatandaşlara, anlaşmalı eksperden aracın kilometresi orijinal, tüm parçalarında da boya ya da değişen yok diye rapor verildi. Rapora güvenen vatandaş istenen yüksek fiyata razı olup arabayı satın aldı. Aracını satın alan vatandaşlar başka ekspere gttiğinde ise arabanın kilometresinin olduğundan çok yüksek olduğu, bazı araçların da ağır hasar kaydı olduğunu gördü. Artan şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışmada kilometre vurgununa karıştıkları tespit edilen aralarında eksper çalışanı, oto elektrikçilerin de bulunduğu 25 şüpheli operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2'si kadın 25 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çete üyesi 2 kişinin de daha önceden farklı suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.