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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Kilometreyi düşüren satıcıya mahkemeden şok ceza

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Kilometreyi düşüren satıcıya mahkemeden şok ceza
Ankara'da aracın kilometresini 200 bin kilometre düşürerek bir firmaya satan Burak Ç. hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Burak Ç.'nin aracın kilometresini düşürerek müştekiye değerinden fazla bir fiyata satarak menfaat temin ettiği bu nedenle suç işlediği belirtildi. Ankara'da Burak Ç., 24 Eylül 2020'de Ankara 66. Noterliğinde 06 PYL 90 plakalı aracı bir firmaya 59 bin 600 bin kilometrede olduğunu söyleyerek 220 bin TL'ye sattı. Araçtan şüphelenen şahıs yapılan araştırmalar sonucu muayene sırasında aracın gerçekten en az 186 bin 873 kilometrede olduğunu öğrendi. İddianame Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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Kilometreyi düşüren satıcıya mahkemeden şok ceza
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