Kim Milyoner Olmak İster? Türkiye’yi ekrana kilitledi! Herkes Liseli Aybala Esmer’i konuştu

atv'nin Türkiye'yi ekrana kilitleyen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü yine nefesleri kesti. Yarışmaya katılan Robert Koleji 11. sınıf öğrencisi İdil Aybala Esmer, yarışmanın unutulmazları arasına girdi.
LİSE ÖĞRENCİSİ AYBALA HAYRAN BIRAKTI
Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan yine zirveye ulaştı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen yarışmaya 18 yaşındaki İdil Aybala Esmer damga vurdu. Henüz lise öğrencisi olan genç yarışmacının performansı heyecan yarattı.
KENAN İMİRZALIOĞLU İÇİN DE BİR İLK OLDU!
Kenan İmirzalıoğlu, 400 bin TL'lik soruyu ilk kez lise öğrencisi İdil Aybala için sordu. 16. yüzyılda Avrupa'da "Türk buğdayı" ve "Türk tahılı" olarak da bilinen hangisidir?
a- Mısır
b- Yulaf
c- Susam
d- Ay çekirdeği
AY ÇEKİRDEĞİ DEDİ AMA...
Kim Milyoner Olmak İster'in genç yarışmacısı İdil Aybala bu soruya "ay çekirdeği" cevabını verdi ancak doğru cevap "mısır" olacaktı.
Yanlış cevap vererek 400 bin TL kazanma şansına ulaşamadı.
Kenan İmirzalıoğlu 400 bin TL değerindeki soruyla ilk kez karşılaşıyor! İşte o soru ve heyecan dolu anlar | Video
Başarılı yarışmacı Milyoner'de 30 bin TL ödül kazanırken tüm izleyenlerin takdirini kazandı. Kenan İmirzalıoğlu da Aybala'yı yürekten tebrik ettiğini ifade etti.