Kim Milyoner Olmak İster? Türkiye’yi ekrana kilitledi! Herkes Liseli Aybala Esmer’i konuştu

KENAN İMİRZALIOĞLU İÇİN DE BİR İLK OLDU!

Kenan İmirzalıoğlu, 400 bin TL'lik soruyu ilk kez lise öğrencisi İdil Aybala için sordu. 16. yüzyılda Avrupa'da "Türk buğdayı" ve "Türk tahılı" olarak da bilinen hangisidir?