Haberler Yaşam Haberleri Kim olduğu bilinmiyor: Denizde hareketsiz bulundu...
Giriş Tarihi: 3.7.2024 15:50

Kim olduğu bilinmiyor: Denizde hareketsiz bulundu...

Kocaeli'deki Kandıra Sahili'nde denizde hareketsiz halde kimliği belirsiz bir erkek bulundu. Yoğun bakımda tedavi altına alınan gencin kimliğinin tespit çalışmalarını sürüyor.

DHA
Kim olduğu bilinmiyor: Denizde hareketsiz bulundu...

Olay, saat 11.00 sıralarında Kandıra ilçesinin Kerpe Kartalkaya mevkii açıklarında meydana geldi. Denizde hareketsiz duran genci görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bot ile bulunduğu noktadan alınan kimliği belirsiz kişi, Kefken Limanı'na getirildi, buradan da ambulansla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan genç, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, yoğun bakım ünitesine alınan gencin kimliğini belirlemek için çalışma başlatt

ARKADAŞINA GÖNDER
Kim olduğu bilinmiyor: Denizde hareketsiz bulundu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA