Haberler Yaşam Haberleri Kimi durağa daldı kimi markete girdi
Giriş Tarihi: 23.8.2022

Kimi durağa daldı kimi markete girdi

Kimi durağa daldı kimi markete girdi
Antalya Manavgat'ta motosikletle bir evin duvarına çarpan kuaför İsa Ertunç (24) yaşamını yitirdi. Antalya Serik'te bir araç markete daldı.
Aksaray'da otomobil park halindeki kamyona çarptı. Kazada 2 kişi öldü.
Konya'da ağaca çarpan otomobildeki Mukaddes Dündar ve Emine Acar öldü.
Burdur'da devrilen otomobildeki orman muhafaza memuru Burhan Emre öldü.
Sakarya Pamukova'da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil durağa daldı. Kazada duraktaki H.Y. öldü.
Şanlıurfa Eyyübiye'de motosiklet, TIR'ın altına girdi. Motosiklet sürücüsü Yasin Çiftçi yaşamını yitirdi.
Mersin Bozyazı'da D-400 karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Soner Aydın hayatını kaybetti.
Bursa'da arıza nedeniyle yol kenarında duran kamyonete çarparak şarampole devrilen belediye otobüsündeki 20 kişi yaralandı.
Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı, 20 kişi yaralandı.
Batman'da hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobildeki Irak vatandaşı 4 kişi öldü.
Kastamonu Cide'de otomobil 60 metre şarampole yuvarlandı. Sürücü yaralandı.
Zonguldak'da ticari taksi dereye uçtu. Kazada taksi şoförü hafif yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK-Hayretin YENEL-Erdoğan CANKUŞ- Mehmet YILDIRIM-Hüseyin CUMALI/İLKER BAŞ

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Vatandaşlara Türk Lirası çağrısı
EYT SON DAKİKA BUGÜN: Bakan Vedat Bilgin'den son durum! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
Ziraat Bankası emekli promosyonu kampanyasını duyurdu! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL veriyor?
KYK burs/kredi ve yurt başvuru tarihleri 2022-2023: KYK burs/kredi ve yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak?
Rusya'dan Dugina cinayeti ile son dakika açıklaması: Görüntüler yayınlandı! Ukrayna özel servisi yaptı
Son dakika | Ucuz konut için gelir sınırı ne olacak? İşte TOKİ evleri için gelir şartları
YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2022: YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? ÖSYM 2022 YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
Son dakika | Alman DW'nin "Tatil yapamayan Türk gençleri" bakın kim çıktı! Instagram hesabını açık unutunca...
İzmir'de 9 Eylül afişlerine AK Parti'den tepki: CHP'li Soyer tarihi gaflete imza attı
SİGARA FİYATLARI 23 AĞUTOS 2022 || En son sigara zammı ile sigara fiyatları ne kadar oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kimi durağa daldı kimi markete girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA