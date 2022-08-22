Kimi durağa daldı kimi markete girdi

Antalya Manavgat'ta motosikletle bir evin duvarına çarpan kuaför İsa Ertunç (24) yaşamını yitirdi. Antalya Serik'te bir araç markete daldı.
Aksaray'da otomobil park halindeki kamyona çarptı. Kazada 2 kişi öldü.
Konya'da ağaca çarpan otomobildeki Mukaddes Dündar ve Emine Acar öldü.
Burdur'da devrilen otomobildeki orman muhafaza memuru Burhan Emre öldü.
Sakarya Pamukova'da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil durağa daldı. Kazada duraktaki H.Y. öldü.
Şanlıurfa Eyyübiye'de motosiklet, TIR'ın altına girdi. Motosiklet sürücüsü Yasin Çiftçi yaşamını yitirdi.
Mersin Bozyazı'da D-400 karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Soner Aydın hayatını kaybetti.
Bursa'da arıza nedeniyle yol kenarında duran kamyonete çarparak şarampole devrilen belediye otobüsündeki 20 kişi yaralandı.
Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı, 20 kişi yaralandı.
Batman'da hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobildeki Irak vatandaşı 4 kişi öldü.
Kastamonu Cide'de otomobil 60 metre şarampole yuvarlandı. Sürücü yaralandı.
Zonguldak'da ticari taksi dereye uçtu. Kazada taksi şoförü hafif yaralandı.
ErdoğanÖZTÜRK-Hayretin YENEL-Erdoğan CANKUŞ-Mehmet YILDIRIM-Hüseyin CUMALI/İLKER BAŞ