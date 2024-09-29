Kimliğini kaybetti mağdur oldu

Eskişehir'de şeker fabrikasında temizlik işçisi olarak çalışan Osman A, 2022 yılında arkadaşıyla birlikte gezmek için İstanbul'a geldi. Aynı gün trenle Eskişehir'e geri dönecek olan yaşlı adam kimliğini düşürdüğünü fark etti. Yeni kimlik çıkartan Osman A, e-devlet sistemini kontrol ettiğinde ise hayatının şokunu yaşadı. Kimliği bulan kişiler tarafından şahsı adına İstanbul'da 3 adet şirket açıldığını öğrendi. Aradan geçen 2 yılın ardından şirketlerden ikisi dolandırıcılık faaliyetlerine karışınca soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. Osman A, asıl şüphelilerin tespit edilmesi için savcılığa suç duyurusundan bulundu.