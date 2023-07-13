Kimlik kontrolü yapan bekçilere bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi 100. Yıl Parkı içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çarşı ve mahalle bekçisi, geç saatlerde parktaki şüpheli bir şahsın kimlik kontrolünü yapmak istedi. Bu esnada şüpheli şahıs, 2 bekçiye bıçakla saldırarak çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay sırasında yaralanan bekçilerden biri ise saldırgan şahsa ateş etti.



1 BEKÇİ İLE SALDIRGAN ŞAHIS AĞIR YARALANDI

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 bekçi ile saldırgan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

GAZİANTEP EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, "9 SABIKA KAYDI BULUNAN SALDIRGAN HASTANEDE ÖLDÜ"

Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şehitkamil ilçemiz İncilipınar Mahallesinde 12.07.2023 tarihinde devriye görevi ifa eden 2 Çarşı ve Mahalle Bekçimize saldırarak yaralayan ve aralarında Kasten Yaralama, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Düşürme, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Konut Dokunulmazlığını İhlal, Tehdit ve Hakaret suçlarından 9 kez şüpheli olarak işlem yapıldığı anlaşılan A.S. isimli saldırgan, yaralanan personelimiz tarafından vurularak etkisiz hale getirilmiş, kaldırıldığı hastanede eks olmuştur. Olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizin tedavileri devam etmekte olup gerekli tahkikat Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.