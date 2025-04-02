Kimlik kontrolü yapan bekçiye silahlı saldırı

İstanbul'da denetim yapan bekçiler, Bağcılar İlçesi'ne bağlı 100. Yıl Mahallesi 2177 Sokak üzerinde şüphe üzerine dört kişiye rutin kimlik kontrolü yapmak istedi. Uyarılara uymayan şüpheliler, bekçilere ateşle karşılık verdi. Saldırıda, Uğur Gölçek isimli bekçi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İstanbul Emniyeti; olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. İncelenen kamera görüntülerinden şüphelilerin, olay yerine taksiyle geldikleri tespit edildi. İfadesi alınan taksici, şüphelileri Taksim'den alıp olay yerine yakın adreste indirdiğini belirtti. Yapılan çalışmalarda kimlikleri tespit edilen şüpheliler tek tek yakalandı. Yakalanan dört şüpheliden olayda silah kullanan Ramazan Y.'nin 5 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler Batuhan Ç. (19), Ramazan Y. (24), Abdulkadir Ö. (27) ve Köçer Ö.'nün (31) ise işlemleri sürüyor. Hayati tehlikesi bulunan bekçi Uğur Gölçek'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.