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Giriş Tarihi: 13.7.2023 10:35 Son Güncelleme: 13.7.2023 10:51

Kimlik soran bekçileri bıçakla yaraladı

Gaziantep’te parkta kendisine kimlik soran bekçilerin ardından giderek bıçakla yaralayan kişiye silahla ateş açılarak etkisiz hale getirildi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kimlik soran bekçileri bıçakla yaraladı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan 100. Yıl Parkı'nda meydana gelen olayda, gece devriye görevinde bulunan mahalle bekçileri A.S'den kimlik sordu. Bekçiler, A.S'nin kimlik sorgusunu yaptıktan sonra devriye görevine devam ettiler. Bir süre sonra arkadan bekçilere ulaşan yanında bulunan bıçakla 2 bekçiyi de yaraladı. Yaralı bekçilerden biri de silahıyla A.S'yi vurarak etkisiz hale getirdi.

Olay gören vatandaşların ihbarın üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde saldırganın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken yaralı bekçiler ise 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "2 çarşı ve mahalle bekçimize saldırarak yaralayan ve aralarında kasten yaralama, genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme, görevi yaptırmamak için direnme, 6136 sayılı kanuna muhalefet, konut dokunulmazlığını ihlal, tehdit ve hakaret suçlarından 9 kez şüpheli olarak işlem yapıldığı anlaşılan A.S. isimli saldırgan, yaralanan personelimiz tarafından vurularak etkisiz hale getirilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan çarşı ve mahalle bekçilerimizin tedavileri devam etmekte olup gerekli tahkikat Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde başlatılmıştır" denildi.

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Kimlik soran bekçileri bıçakla yaraladı
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