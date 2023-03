Depremzede Semire SABAH’a konuştu: Kimse memleketini terk etmesin

Asrın felaketine Hatay'daki evinde yakalanan ve şu anda AFAD tarafından kurulan çadırda 2 kızı ve torunlarıyla birlikte yaşayan Hataylı Semire Subaşı (55), "30 yıllık yuvamız gitti. Devletimizden Allah razı olsun. Her şeyimizle ilgileniyorlar. Her gün gelip bir eksiğimiz olup olmadığını soruyorlar. Memleketimi bırakamadım. Burada doğdum, burada büyüdüm ve burada ölmek istiyorum. Herkes memleketine sahip çıksın, kimse memleketini terk etmesin" dedi.

GURBETE DAYANAMADI

Hatay'ın Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde bulunan evinde depreme yakalanan Semire Subaşı canını zor kurtardı. Semire Subaşı, evleri ağır hasarlı olduğu için depremin ikinci günü Antakya'dan ayrılarak Kırşehir'deki akrabalarının yanına yerleşti. Gurbete dayanamayan Semire Subaşı, tekrar memleketine geri döndü ve AFAD tarafında kurulan çadıra 2 kızı ve torunlarıyla birlikte yerleşerek yaşamaya başladı.

1 AY SONRA MEMLEKETE GERİ DÖNDÜ

Yaşadıkları acının tarifi olmadığını ama hayatın devam ettiğini söyleyen Semire Subaşı, "Depremden sonra bir ay Kırşehir'deki yakınlarımızın yanında kaldık. Ama kendi toprağımız, memleketimiz olmayınca dayanamadık geri döndük. 2 kızım ve torunlarımla çadırda kalıyoruz. Çocuklarım, torunlarım ve ben hayatta kaldığımıza şükrediyoruz. Allah, bir daha böyle bir acı yaşatmasın" diye konuştu.

DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN

Devletin her şeyleriyle ilgilendiğini ifade eden Subaşı, "30 yıllık yuvamız gitti. Devletimiz sağ olsun her şeyimizle ilgileniyorlar. Her gün bizleri ziyaret ederek eksiklerimizi not alarak ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Ama tabi insanın evi gibi olmuyor. 30 yıllık yuvamız gitti. Burada doğduk, burada büyüdük, burada ölmek isteriz. İnsan doğduğu yerde ölmek ister değil mi? Herkes memleketine sahip çıksın, burayı terk etmesinler" şeklinde konuştu.