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Giriş Tarihi: 14.1.2023

Kimsesiz Kıymet’in kimsesi oldular

Kimsesiz Kıymet’in kimsesi oldular
Koceli'nin Gölcük ilçesinde 23 Aralık'ta Kıymet Budak (35), eşi Ş.B. tarafından restoranın bahçesinde silahla öldürülmüştü. Kıymet Budak'ı öldürdükten sonra kaçan Ş.B. kısa sürüde yakalanmış ve tutuklanmıştı. Ş.B. ifadesinde, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini, olay günü konuşmak için bir araya geldiklerini anlatırken İran uyruklu genç kadının geçtiğimiz yıllarda Türk vatandaşı olduğu öğrenildi. Kıymet Budak'ın cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından günlerce teslim alınmadığı için önceki gün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent Mezarlığı'nda defnedildi. Mezarlıklar Müdürü Zafer Sevil, "Kıymet Budak'ın, 15 gün resmi bekleme süresinden sonra emniyet güçlerinin nezaretinde, savcının talimatı ve izniyle defnini gerçekleştirdik. Kimsesiz gibi de defnetmiyoruz" dedi. Aile bireylerinin kayıtlardan mezar yerini bulabileceğini söyleyen Sevil, "Yarın bir gün yakını çıktığında bizim kayıtlarımızdan bulabilirler. Yakını geldiğinde eğer kimlik bilgileri eşleşirse mezar tapusunu ona veriyoruz. Nakli talep edilirse, resmi işlemlerin ardından uygun görülürse nakli yapılıyor" diye konuştu. İHA

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Kimsesiz Kıymet’in kimsesi oldular
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