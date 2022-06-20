Kimya fabrikasında büyük yangın!

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım, Sakarya Caddesi üzerinde kurulu bulunan bir ilaç fabrikasında sabah saatlerinde yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve alevlerin her yeri kapladığı yangında, polis güvenlik önlemi alırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulundu. Fabrika çalışanları güvenli bölgelere alınırken, itfaiye ekipleri yangını müdahaleye devam ediyor.

VALİDEN AÇIKLAMA

Olay yerinde söndürme çalışmalar devam ederken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Müdahalenin devam ettiğini söyleyen Yavuz, "Dilovası OSB içerisinde bulunan bir ilaç fabrikasında sabah erken saatlerde yangın ihbarı alınması üzerine saat 8.54'de itfaiye ekiplerimiz olay yerine intikal etmiş ve müdahaleye başlamıştır. Benim bilgim olmasıyla birlikte özellikle AFAD ve itfaiyemizin diğer ekipmanlarını bölgeye seferber ettik. Buraya tüm gücümüzle geldik. Müdahale halen devam ediyor. Sevindirici tarafı herhangi bir yaralanma ve hayatını kaybeden kardeşimiz bulunmuyor.

Şuanda da titiz bir çalışma yapılıyor, yavaş ilerlemesinin sebebi içeride itfaiye erlerimizin can güvenliğini tehlikeye atmamak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyemiz bütün imkânlarıyla, bütün personeliyle sahada. Diğer taraftan da çevreye olumsuz etkisi olup olmadığına yönelikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ölçüm sistemleri ile kontrollerde bulunuyor. Şuana kadar bir olumsuzluk söz konusu değil. Arkadaşlarımız bu titiz çalışma içerisinde fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndüreceğimizi umut ediyor ve bunun için gayret gösteriyoruz.

Türkiye'nin marka fabrikalarından birisi ve öncü kuruluşlarından çok önemli ilaçları üreten ve ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayan bir firmamız. Elbette üzüntülüyüz ama bu süreci de hep beraber dayanışma içerisinde atlatacağız. İnşallah zarar ve ziyan büyümeden de gerekeni yapacağız. İlginiz için hepinize çok teşekkür ediyorum ve geçmiş olsun dileklerimi sizinle paylaşıyorum" dedi.