Kimya fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Adana'nın Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde zirai tarım ilaçlarının üretildiği fabrikanın hammadde deposunda çıkan yangında, alevler tüm tesisi sardı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tedbir amaçlı fabrika çevresine giriş ve çıkışları sınırlandırdı, etraftaki işletmeleri de boşalttı. Fabrika içinde kimyasal malzemelerin bulunduğu bölümde zaman zaman patlamalara da yol açan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adana Valisi Süleyman Elban ve beraberindeki İl Emniyet Müdürü Doğan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Yangın kontrol altına alınırken, çıkış nedeni araştırılıyor.