Kimya fabrikasında korkutan patlama

İzmir'in Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir yağ fabrikasında gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri, işçilerden İbrahim Akyol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Yılmaz A., Barış Y., Zekeriya D. ve Bilal D. ise Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Akyol'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.