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Giriş Tarihi: 8.8.2023

Kimya fabrikasında yangın paniği

Kimya fabrikasında yangın paniği
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Patlayan variller sağa sola uçuştu. Yangın, dün saat 15.30 sıralarında Çerkezköy Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında çıktı. Henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm tesisi sardı. İşçilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman kimyasal varillerin patlaması söndürme çalışmalarını güçleştirirken, dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangının diğer fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı ekipler tedbirlerini artırarak, fabrikanın etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı. İHA

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Kimya fabrikasında yangın paniği
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