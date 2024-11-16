Kimya şirketinde GDO skandalı

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bir şirketin sertifikalı pamuk tohumu numunelerinde genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) tespit etti. Müdürlük şirket hakkında insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda üretimi yapıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Savcılık şirket yetkili Murat A'nın ifadesine başvurdu. Murat A. suçlamaları kabul etmedi. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde de inceleme yapıldı. Mühürlü poşet içindeki 800 gramlık numuneler üzerinde analizle GDO taraması yapıldı. Analizde 'Biyo Güvenlik Kanunu' uyarınca 'uygun değil' olarak değerlendirilen GDO belirlendi. Savcılık, Murat A'nın 'Biyo Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçunu işlediği gerekçesiyle 12 yıla kadar hapsini talep etti. Murat A. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.