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Giriş Tarihi: 5.5.2022 22:25

Kimyasal madde içen 2 çocuk ölümden döndü

İHA
Kimyasal madde içen 2 çocuk ölümden döndü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde evde oyun oynadıkları sırada kimyasal madde içen 3 ve 5 yaşlarındaki 2 çocuk hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre, M.Ö. (3) ve E.A. (5) yaşlarında olan iki çocuk evinde oyun oynadığı sırada kimyasal madde içeren kedi dış parazit ilacı ile bulaşık deterjanı sıvı içmesi sonucu rahatsızlandı. Ailelerin durumu fark etmesi üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri M.Ö.(3) ve E.A.'yı (5) ambulansa alınarak Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil servisten yapılan ilk müdahalenin ardından tedavilerinin devamı için M.Ö. ve E.A. Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Çocukların durumu iyi oldukları belirtildi.

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Kimyasal madde içen 2 çocuk ölümden döndü
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