Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da kimyasal madde yüklü tır devrildi, şoförün bacağı koptu
Giriş Tarihi: 19.7.2022 21:01 Son Güncelleme: 19.7.2022 21:07

İstanbul'da kimyasal madde yüklü tır devrildi, şoförün bacağı koptu

İstanbul Sarıyer Kuzey Marmara Yolu üzerinde kimyasal madde taşıdığı belirtilen tır devrildi. Kaza sonucu tır şoförü Fazlı Ulaçay’ın bacağı koparken yolda trafik yoğunluğu meydana geldi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da kimyasal madde yüklü tır devrildi, şoförün bacağı koptu

Sarıyer, Kuzey Marmara Otoyolu, Çiftalan mevkii Ankara istikametinde saat 14.30 sıralarında kimyasal madde taşıdığı belirtilen TIR, şoförü Fazlı Uluçay'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bacağı kopan şoför, Fazlı Ulaçy olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza sırasında başka bir aracın şoförü Tır'ın seyir halindeyken önüne bir pikapın direksiyon kırdığını, pikapa vurmak yerine direksiyonu kıran tırın devrildiğini kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kaçıran isim belli oldu! Makam aracı ile Ermenistan'a götürmüş
EYT SON DAKİKA: EYT düzenlemesi için en net tarihi Bakan Bilgin açıkladı! Çalışma grubu kuruldu! İşte masadaki EYT formülleri
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
ÖSYM ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLADI: (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık) 2 ve 4 yıllık YKS 2022 Üniversite taban - tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları tek tek açıklandı
SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Mesai saatleri değişiyor mu? Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken mesaj
Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları 2022! ÖSYM kontenjanları ile AÖF Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları
MEB Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman, hangi gün, saat kaçta belli olacak? 2022 Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi açıklandı mı?
Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan kritik açıklama: Vaka sayısı 40 kat arttı!
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU YAP: İstanbul ve İzmir dahil 24 il ucuz konut fiyatları! TOKİ başvuru nasıl yapılır, şartları neler, son başvuru tarihi ne zaman?
MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? 2022 zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı! Temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, hangi tarihler arasında?
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da kimyasal madde yüklü tır devrildi, şoförün bacağı koptu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA