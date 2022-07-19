İstanbul’da kimyasal madde yüklü tır devrildi, şoförün bacağı koptu

Sarıyer, Kuzey Marmara Otoyolu, Çiftalan mevkii Ankara istikametinde saat 14.30 sıralarında kimyasal madde taşıdığı belirtilen TIR, şoförü Fazlı Uluçay'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bacağı kopan şoför, Fazlı Ulaçy olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza sırasında başka bir aracın şoförü Tır'ın seyir halindeyken önüne bir pikapın direksiyon kırdığını, pikapa vurmak yerine direksiyonu kıran tırın devrildiğini kaydetti.