Kimyasal uyuşturucular gençliği tehdit ediyor

ADALETBakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, doğrudan madde bağlantılı ölüm verilerini, analiz süreçleri tamamlanan otopsi kayıtlarından toplanarak raporladı. Türkiye'nin tamamında faaliyet gösteren adli tıp kurumlarında yapılan otopsileri kayıt altına aldı. Madde bağlantılı ölümleri, kolluk soruşturma kayıtları, olay yeri incelemesi ve otopsi bulgularıyla birlikte değerlendirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) iletilen 2023 yılına ait rapora SABAH ulaştı. Raporda metamfetamin kaynaklı ölümlerdeki artışa dikkat çekildi. 2017 yılında tek başına metamfetamin kaynaklı ölümler yüzde 0.3 oranındayken, 2023 yılında bu oran yüzde 42.6'ya yükseldi. Aynı şekilde, metamfetamin tedavisine başvuru oranları da 2016'da yüzde 3.5 iken 2023'te yüzde 37.1'ye çıktı.