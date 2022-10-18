Haberler Yaşam Haberleri “Kimyasal zehirle toplu köpek ölümü” iddiasına soruşturma başlatıldı
Giriş Tarihi: 18.10.2022 11:03 Son Güncelleme: 18.10.2022 12:27

“Kimyasal zehirle toplu köpek ölümü” iddiasına soruşturma başlatıldı

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde Tuğrul Şeref’in bahçesindeki alanda beslediği köpeklerden 6’sı zehirli gıda yemesi sonucu öldü, 16’sı ise kayboldu. Yapılan inceleme sonrası köpek ölümlerinde kimyasal madde kullanıldığı iddiası üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ölen köpeklerini bahçeye gömen Şeref, “Onlar benim evlatlarımdı. 6’sı evimin etrafında öldü, 16’sı kayıp; kim bilir nerede öldüler. Böyle insanlar cezasız kalmamalı” dedi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
“Kimyasal zehirle toplu köpek ölümü” iddiasına soruşturma başlatıldı

Trabzon'nun İlçenin Ağaçlı Mahallesi'nde yaşayan Tuğrul Şeref, 15 Ekim günü sabah saatlerinde evinin bahçesinde beslediği 22 köpekten 6'sını ölü buldu, 16'sının da kaybolduğunu fark etti. Şeref, ağızlarından köpük gelen ölü köpekleri, bahçeye gömüp, Trabzon Hayvanları Koruma Derneği'ne (TRAHAYKO) durumu bildirdi. Dernek yetkililerin ihbarıyla bölgeye jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda köpeklerin, zehirli gıda tüketmesi sonucu öldüğü tespit edildi. Köpek ölümlerinde kimyasal madde kullanıldığı iddiası üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Mahallede başıboş dolaşan küpeli köpeklerde herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmazken, kayıp olan köpekler bulunamadı.

'ONLAR BENİM EVLATLARIMDI'

Köpeklere zehirli yiyecek verildiğini iddia eden Tuğrul Şeref, "Bir günde 22 köpeğimi zehirlediler. 6 tanesi evimin etrafında öldü, 16'sı kayıp. Kayıp olan köpeklerim ise kim bilir nerede öldü, kaldı. Bu ölümleri zehirlenme olarak görüyorum. Çünkü hayvanlar bir besinle zehirlenmiş haldeydiler. Hastalıktan ölseler, hepsi birden ölmez. Köpeklerim aynı günde ve aynı saatlerde öldü. Hayvanlar Allah'ın verdiği can, sevilmez mi? 3 gündür ağlıyorum. Onlar benim evlatlarımdı. Yemedim, içmedim önce onları doyurmaya çalıştım. Faillerin yakalanmasını istiyorum. Böyle insanlar cezasız kalmamalı" diye konuştu.

"KİM YAPTIYSA BULUNSUN!"

Ağaçlı Mahallesi Muhtarı Ali Fuat Kalyoncu, "Mahallemizde daha önceden böyle bir şey yaşanmadı. Yapılan incelemelerin sonuçlanmasını bekliyoruz. Köpekleri bakan mahalle sakinimiz köpekleri gömdüğünü söylüyor. Ortada zehirleme varsa, kim yaptıysa umarım bulunur" ifadelerini kullandı.

'BİRİ KÖPEKLERİ ZEHİRLEMİŞ'

Hayvanlara kötü davrananların cezasız kalmaması gerektiğini belirten Bahriye Şeref de "Biri köpekleri zehirlemiş. Ağzı var, dili yok. O köpekleri can çekişirken gördüğünde oğlum çok ağladı. Ölen köpekleri sırtında taşıyıp, bahçeye gömdü. Herkesin kapısında köpeği var. Bu hayvanlara tekme vuranlar, zehirleyenler cezasını çeksin" dedi.

'KİMYASALLA ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUZ, KATİL ARAMIZDA!'

Yaşananlara tepki gösteren TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban ise toplu köpek ölümlerinin hastalıktan değil kimyasal zehirlenme kaynaklı olduğunu öne sürdü. Kurban," Bölgeye gittiğimizde bir gün önce yemek yiyen köpeklerin bir gün sonra öldüğünü videoda gördük. Biz bunun mutlaka bir kimyasalla zehirlenerek öldürüldüğünü düşünüyoruz. Eğer bozulmuş bir gıda yeselerdi, ölüm aralıkları farklı olurdu. Hepsinin aynı anda ölmesinde mutlaka zehirlenme şüphesi var. Gerekli yerlere başvurularımızı yaptık. Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz. Hiç kimse hayvan sevmek zorunda değil; sadece zarar vermesinler. Hayvanı zehirleyerek öldüren kişi bir insanı gözünü kırpmadan öldürebilir. Katil aramızda dolaşıyor" dedi.

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“Kimyasal zehirle toplu köpek ölümü” iddiasına soruşturma başlatıldı
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