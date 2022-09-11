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Giriş Tarihi: 11.9.2022 01:47

Kına gecesinde maganda kurşunu bir can aldı

Tokat'ta, kına gecesinde tabancayla açılan ateş sonucu karnından vurularak ağır yaralanan Mehmet Koşar (29), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Kına gecesinde maganda kurşunu bir can aldı

Olay, saat 23.00 sıralarında kent merkezine 18 km uzaklıkta bulunan Büyükbağlar köyündeki kına gecesinde meydana geldi. Köyde açık alanda yapılan kına gecesine katılan evli, 2 çocuk babası Mehmet Koşar, M.U. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu karın bölgesine isabet eden mermiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Mehmet Koşar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, ameliyata alındı. Koşar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koşar'ın ölüm haberine alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Olay sonrası Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kına gecesine katılan M.U.'yu yakalayıp gözaltına aldı. Suç aleti tabancaya da el konuldu. M.U., jandarmada alınan ilk ifadesinde havaya ateş etmeye çalışırken kaza ile Mehmet Koşar'ı vurduğunu söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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Kına gecesinde maganda kurşunu bir can aldı
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