Kınalı kuzular peygamber ocağına uğurlandı

Muğla'da geleneksel asker uğurlama merasimi yapıldı. Muğla'nın Kavaklıdere ve Fethiye ilçelerinde 2001/4 tertip askerlerin uğurlama töreni düğün havasında yapıldı. Kavaklıdere'nin Menteşe Mahallesinde düzenlenen etkinliğe askerlerin yakınları ve birçok vatandaş katıldı.
Asker uğurlama merasiminde gençler doyasıya eğlendi, ellerine kına yakıldı ve mahalle yaşayanları askere gidecek olan gençlere hediyeler verdi. Asker anneleri ise duygusal anlar yaşadı. Törende, askere gidecek gençlere aynı yıldızlı şal takıldı. Kurulan orkestra eşliğinde gönüllerince eğlenen gençler, ''Vatan sana canım feda'' sloganları eşliğinde eğlencelerini bitirdi.