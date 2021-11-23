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Giriş Tarihi: 23.11.2021 18:47

Kınık Belediyesi Ankara'da 'Tam bana göre Festivali’nde yerini aldı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kınık Belediyesi Ankara’da ’Tam bana göre Festivali’nde yerini aldı

Kınık Belediyesi, Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen Tam Bana Göre Festivali’nde yerini aldı.

Kınık Belediyesi, Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'nde açtığı stantta, gençlerle olan projelerini ve Kınık yöresel lezzetlerini sergiledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde açılışı gerçekleşen, Tam Bana Göre Festivali'nde, Gençlere yönelik spor, bilim, kültür ve sanat, etkinlikleriyle Kınık Belediyesi de yer aldı. Kınık Belediyesi etkinliklerini sunarken, Kınık yöresel lezzetlerini tanıtarak ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşattı.

Festivale katılım sağlayan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Öncelikle Genel başkan yardımcısı yerel yönetimler başkanı Mehmet Özhaseki'ye, İzmir Milletvekilimiz, yerel yönetimler başkan yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı'ya , Genel Merkez Yerel Yönetimler Gençlik Modellemeleri Ege Bölge Koordinatörü Nuh Dursun Ozan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlere yönelik spor, bilim, kültür ve sanat etkinlikleriyle gençlerimizle buluşuyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Gençlerimizle sık sık bir araya geliyor, gençlerin istek ve taleplerine göre fikir ve projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Geleceğimiz olan yavrularımız için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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Kınık Belediyesi Ankara'da 'Tam bana göre Festivali’nde yerini aldı
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